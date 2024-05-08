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الأربعاء، 08-05-2024 10:56 ص

ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تشهدها البرازيل منذ عدة أيام إلى 95 قتيلاً، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.

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وبحسب وكالة الأنباء البرازيلية، تسببت مياه الفيضانات في انقطاع التيار الكهربائي والمياه النظيفة عن عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة "بورتو أليجري"، عاصمة ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوب شرق البلاد والمناطق المحيطة بها.


ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عنها.


وبحسب السلطات البرازيلية، أدت الأمطار بغزارة إلى إلحاق أضرار بأكثر من 200 منطقة في "ريو جراندي دو سول" وتدمير العديد من الطرق والسدود ونزوح نحو 90 ألف شخص من منازلهم.


ما زالت السلطات تخوض حتى اللحظة، سباقًا مع الزمن لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات المُدمرة التي ضربت جنوب البلاد، خاصة ولاية ريو جراندي دو سول، التي تشهد أسوأ كارثة مناخية في تاريخها.

 


 

بترا


 




 

 


 

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