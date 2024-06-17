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بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. إيقاف تفويج الحجاج إلى الجمرات في "الذروة"

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الإثنين، 17-06-2024 09:57 م

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. إيقاف تفويج الحجاج إلى الجمرات في "الذروة"

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الوكيل الإخباري- وجّهت وزارة الحج والعمرة السعودية حملات الحج و شركات الطوافة بإيقاف التفويج إلى محطة الجمرات من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما استدعى إلى نشر عدد كبير من مركبات الإسعاف حول منشأة الجمرات؛ للتعامل مع أي حالة طارئة أثناء رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.

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وسجلت المشاعر المقدسة أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بلغت في الظل 49 درجة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة في أول أيام التشريق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشكل عام، تزامناً مع مواصلة الحجاج مناسكهم.

 

عكاظ


 




 

 


 

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