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بسرعة 321 كم/ساعة.. توقيع اتفاقية التاكسي الجوي في دبي 2026

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الإثنين، 12-02-2024 08:16 ص

بسرعة 321 كم/ساعة.. توقيع اتفاقية التاكسي الجوي في دبي 2026

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الوكيل الإخباري- وقعت دبي اتفاقية إطلاق التكسي الجوي عام 2026 مع جهات محلية وأجنبية، لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية.

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وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تتشارك فيها هيئة حكومية مع مطور محطات تكسي جوي، وشركة تصنيع مركبات جوية، لتمكين النقل الجوي المتقدم.


ويأتي الإعلان عن خدمة التكسي الجوي الأولى من نوعها من منصة "القمة العالمية للحكومات" ليكرس موقعها كمنصة عالمية للإعلان عن خطوات ومشروعات غير المسبوقة، وشراكات نوعية، ترسم معالم الابتكار المستقبلي في مختلف القطاعات.


وتتميز مركبات التكسي الجوي بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مركبات مستدامة صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الكهربائية، ولا تنتج عنها انبعاثات تشغيلية، كما تمتاز بالأمان والراحة والسرعة، ويصل مداها إلى 161 كيلومتراً كحد أقصى، وسرعتها القصوى تبلغ 321 كيلومترا في الساعة، وطاقتها الاستيعابية تتسع لـ4 ركاب، إضافة إلى الطيار.



ووقعت هذه الاتفاقية هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة "سكاي بورتس انفراستركتشر" البريطانية، وشركة "جوبي" للطيران الأمريكية.


وشهد توقيع الاتفاقية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب العديد من المسؤولين المحليين في البلاد .


 


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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