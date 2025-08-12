الأربعاء 2025-08-13 12:12 ص
 

زاخاروفا: الاستفزازات باتت علامة مميزة لنظام كييف

الثلاثاء، 12-08-2025 11:36 م
الوكيل الإخباري-   أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاستفزازات الإجرامية أصبحت علامة مميزة للنظام في كييف.اضافة اعلان


ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا القول : "لقد أصبح ذلك بصمة إجرامية لهم". 

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، استنادا إلى معلومات حصلت عليها عبر عدة قنوات، أن النظام في كييف يستعد لارتكاب استفزازات تهدف إلى إفشال المحادثات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس. 

وكشفت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لشن ضربة استفزازية بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ ضد منطقة سكنية مكتظة أو مستشفى في مدينة تشوغويف بمنطقة خاركوف.

