الأربعاء 2025-08-13 12:11 ص
 

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أربع عمليات بطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد/ يحيى سريع قاسم سريع
الثلاثاء، 12-08-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية باستخدام ست طائرات مسيّرة استهدفت أربعة مواقع حيوية في مناطق حيفا، النقب، أم الرشراش، وبئر السبع في فلسطين المحتلة، مؤكدة أن العمليات أصابت أهدافها بنجاح.اضافة اعلان


وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها، إن هذه العمليات تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة".

وأضاف البيان أن استمرار الاحتلال في مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية "سيكون له تداعيات خطيرة على البلدان والشعوب العربية والإسلامية كافة".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مشددة على أن القضية الفلسطينية تمثل جبهة الدفاع الأولى عن الأمة العربية والإسلامية، وأن استهدافها يعد تمهيداً لاستباحة شعوب وبلدان أخرى.
 
 
