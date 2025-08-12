القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ أربع عمليات بطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها، إن هذه العمليات تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة".
وأضاف البيان أن استمرار الاحتلال في مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية "سيكون له تداعيات خطيرة على البلدان والشعوب العربية والإسلامية كافة".
وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مشددة على أن القضية الفلسطينية تمثل جبهة الدفاع الأولى عن الأمة العربية والإسلامية، وأن استهدافها يعد تمهيداً لاستباحة شعوب وبلدان أخرى.
