الثلاثاء 2025-08-12 10:35 م
 

البيت الأبيض: ترامب سيبحث قضايا أخرى غير أوكرانيا خلال لقائه ببوتين

الثلاثاء، 12-08-2025 09:58 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن اهتمامه بإجراء محادثات مع روسيا حول قضايا تتجاوز تسوية النزاع في أوكرانيا.اضافة اعلان


وأضافت ليفيت للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ترامب منفتحا للحديث مع روسيا حول مواضيع لا تتعلق بالنزاع الأوكراني: "بالنسبة لرؤية الرئيس، أعتقد أنه مهتم بإجراء مثل هذه المحادثات، لكن أولويته الرئيسية حاليا هي إنهاء هذه الحرب".

كما أشارت المتحدثة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي وجها لوجه على هامش القمة المزمع عقدها في ألاسكا، موضحة خلال إفادة صحفية ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، هذا جزء من الخطة".

وصرحت ليفيت بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم خلال لقائه بنظيره فلاديمير بوتين في ألاسكا، التوصل إلى فهم أوضح لموقف روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعقد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي يوم الجمعة 15 أغسطس بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.

