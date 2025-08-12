عون: في محاربة الفساد .. لا خيمة فوق رأس أحد

وقال عون في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، إن العمل جارٍ على "الإصلاح الاقتصادي وصولًا إلى محاربة الفساد، وتوطيد استقلالية القضاء، والإصلاح المصرفي، ورفع السرية المصرفية"، لافتًا إلى أن "التحديات الراهنة في المنطقة لا تُواجه إلا بوحدتنا شئنا ذلك أم أبينا، والاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول وأضرّ بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره".
وأضاف: "لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار"، داعيًا إلى "عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهنًا والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان والتي تجددت خلال الأشهر الماضية".
سكاي نيوز
