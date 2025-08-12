الأربعاء 2025-08-13 12:11 ص
 

عون: في محاربة الفساد .. لا خيمة فوق رأس أحد

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
 
الثلاثاء، 12-08-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن بلاده تعمل على "بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة"، مشددًا على أن "في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد، لقد سقطت كل المحرمات في هذا السياق والقرار اتُّخذ".اضافة اعلان


وقال عون في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، إن العمل جارٍ على "الإصلاح الاقتصادي وصولًا إلى محاربة الفساد، وتوطيد استقلالية القضاء، والإصلاح المصرفي، ورفع السرية المصرفية"، لافتًا إلى أن "التحديات الراهنة في المنطقة لا تُواجه إلا بوحدتنا شئنا ذلك أم أبينا، والاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول وأضرّ بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره".

وأضاف: "لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار"، داعيًا إلى "عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهنًا والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان والتي تجددت خلال الأشهر الماضية".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية

سمو الأمير علي بن الحسين

أخبار محلية برعاية الأمير علي .. الأردن يفتح أبواب الاستثمار في صناعة الأفلام والمسلسلات

القاهرة

عربي ودولي مصر تحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق هذا الصيف

ا

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

زاخاروفا: الاستفزازات باتت علامة مميزة لنظام كييف

عربي ودولي زاخاروفا: الاستفزازات باتت علامة مميزة لنظام كييف

تعبيرية

خاص بالوكيل عودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة شمال عمان

ا

أخبار محلية ورشة تدريبية لتعزيز تجربة العملاء في قطاع التأمين

الأردن يرفض مرور مساعدات إنسانية إسرائيلية عبر أراضيه إلى السويداء

أخبار محلية الأردن يرفض مرور مساعدات إنسانية إسرائيلية عبر أراضيه إلى السويداء



 
 





الأكثر مشاهدة