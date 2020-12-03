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الخميس، 03-12-2020 11:44 ص

بكين تتهم الكونغرس الأمريكي بفبركة تقرير يهدف لتدمير علاقتها مع واشنطن

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الوكيل الإخباري- ردت الصين بعنف على تقرير جديد لمجلس الشيوخ الأمريكي، قال فيه إن بكين تسعى إلى تحقيق التفوق العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة، داعية واشنطن إلى التوقف عن نظرية المؤامرات وتغيير نظرتها للعالم.

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واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشانينغ، في تصريحات نشرتها مجلة نيوزويك الأمريكية اليوم الخميس، أن تقرير الكونغرس مفبرك وليس له أساس من الصحة، ويهدف فقط إلى تشويه سمعة الصين وتدمير العلاقات الصينية-الأمريكية.


وقالت هوا: ”بعض الناس في الولايات المتحدة لا يستطيعون تخليص أنفسهم من الحرب الباردة والتفكير في لعبة محصلتها صفر“.

المصدر: إرم

 




 

 


 

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