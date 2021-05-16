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الأحد، 16-05-2021 11:06 ص

بكين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- أوضح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، موقف بلاده من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي الحالي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي.

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وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، قال وانغ يي، قبل عرض وجهات نظر الصين ومقترحاتها بشأن هذه القضية، إنه "في الأيام الأخيرة، تصاعد الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطيني، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح"، لافتا إلى أن هذا الأمر "محزن".

واعتبر وانغ أن "السبب الجذري لتدهور الوضع هو أنه لم يكن هناك منذ فترة طويلة حل عادل للقضية الفلسطينية"،  مشيرا إلى أنه "على وجه الخصوص، وفي السنوات الأخيرة، انحرفت عملية السلام في الشرق الأوسط عن مسارها الأصلي، ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل جدي، وتم انتهاك حق الفلسطينيين في بناء دولة مستقلة، مما زاد من المحنة ومعاناة الشعب الفلسطيني، وأدى إلى اشتداد المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية والصراعات المتكررة".

كما أكد وزير الخارجية الصيني أنه "بدون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، لن تتمكن فلسطين وإسرائيل، وكذلك الشرق الأوسط، من تحقيق سلام حقيقي"، مشددا على أن "ما يهم الآن هو وقف إطلاق النار ووقف العنف".

وأشار وانغ يي إلى أن "مجلس الأمن يتحمل مسؤولية السعي إلى التهدئة المبكرة"، موضحا أن "الصين، بصفتها رئيسة مجلس الأمن لشهر مايو، دفعت المجلس لإجراء مشاورات طارئة بشأن الصراع الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وصاغت بيانا صحفيا، في محاولة لتوجيه المجلس لاتخاذ الإجراءات".

كما أعرب الوزير الصيني عن أسفه من "فشل المجلس حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، حيث تقف الولايات المتحدة على الجانب الآخر من العدالة الدولية"، وحث جميع أعضاء المجلس على "تحمل مسؤولياتهم الواجبة وبذل جهود فعالة للحفاظ على السلام الإقليمي والأمان".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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