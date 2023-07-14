بلينكن: أميركا وحلفاؤها سيتصدون لأي عدوان من كوريا الشمالية

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لصدّ "أي عدوان" تنفّذه كوريا الشمالية، غداة إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة جديدة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، بحسب واشنطن بوست .

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والتقى بلينكن وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية في اجتماع مشترك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، ونددوا جميعا بما اعتبره بلينكن "استفزازات" من بيونغ يانغ.



وقال بلينكن "نعتزم الدفاع بشكل مشترك ونحرص على بذل كلّ ما في وسعنا لردع أي عدوان وصده".



وأشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين إلى أن التجربة الصاروخية حصلت خلال مفاوضات لمسؤولي القوى الإقليمية في جاكرتا حيث أرسلت كوريا الشمالية مندوبًا عنها. وقال بارك "ما تفعله كوريا الشمالية يتعارض تمامًا مع توقعات المجتمع الدولي".