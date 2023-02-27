بوتين: قوات العمليات الخاصة أثبتت قسمها وولاءها للوطن

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قوات العمليات الخاصة أثبتت إيمانها العميق بالقسم الذي أقسموه للوطن خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس الروسي صباح اليوم الاثنين، للجنود وقدامى المحاربين في قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية في عيدهم المهني، والتي نشرها موقع الكرملين، حيث تابع أن أفراد قوات العمليات الخاصة أثبتوا تسلحهم بالإيمان العميق للقسم بالولاء للوطن، وأدائهم مهامهم بشجاعة وبمهنية لا تشوبها شائبة، وتنفيذهم كافة الأوامر حتى النهاية، وحماية روسيا من التهديد النازي الجديد.

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وقال الرئيس: "إنكم بحق تعتبرون فخرا للجيش الروسي، فيما يتميز جميع المقاتلين وقادة قوات العمليات الخاصة بأعلى مستوى من التدريب والقدرة والاستعداد للتصرف بجرأة وحسم وبسرعة خاطفة في كافة المجالات والاتجاهات الرئيسية لحل أكثر المهام تعقيدا ومسؤولية وغيرها من المهام ذات الأهمية الاستراتيجية في أي منطقة من العالم، حينما يتطلب ذلك الأمن والمصلحة الوطنية لروسيا وشعبها".



وأكد بوتين على أن الاتقان المهني لأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، والخبرة القتالية الرفيعة سمحت بتشكيل المدرسة الروسية الفريدة في المهارات العسكرية، والتي تقوم على التقاليد البطولية للقوات الروسية الخاصة، التي حطمت العدو خلال الحرب الوطنية العظمى، وأظهرت نفسها في أفغانستان وعدد من المناطق الساخنة الأخرى.



وأضاف بوتين: "إن اختياركم للحياة هو طريق البسالة والشجاعة، والتفاني والتضحية من أجل الوطن، والإخلاص للواجب والقسم. وقد أثبتتم ذلك في المعركة، بما في ذلك أثناء العملية العسكرية الخاصة، باتباع الأوامر التي تلقيتموها حتى النهاية، وتغطية الرفاق، وإنقاذ النساء والأطفال والمسنين، وحماية روسيا ومواطنينا وأرضنا من تهديد النازيين الجدد".



وأشاد بوتين بالمعرفة والمهارة المهنية والانضباط المثالي والمعنويات المرتفعة الضرورية للتدريب الشامل للمقاتلين الشباب، ممن يتشرفون بالخدمة في صفوف قوات العمليات الخاصة، مشيرا بشكل خاص إلى "المشاركة المباشرة في ضمان التنسيق القتالي، والتدريب عالي الجودة للمواطنين الذين ضمتهم التعبئة الجزئية"، مشددا على أن قوات العمليات الخاصة نقلوا لهؤلاء ليس فقط المعرفة والخبرة العسكرية، ولكن كذلك "الروح القتالية الصلبة".



وتقدم بوتين بالشكر إلى جميع جنود قوات العمليات الخاصة الروسية وقدامى المحاربين في تلك الوحدات على حب الوطن والخدمة المثالية التي لا تشوبها شائبة من أجل الوطن الأم.

RT