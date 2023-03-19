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الأحد، 19-03-2023 09:47 ص

بوتين يجيب عن سؤال غيراسيموف حول كم من الوقت لديكم؟

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند وصوله إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمدينة روستوف، إنه سيولي للاجتماع ما يتطلبه من الوقت للاستماع إلى تقارير القيادات العسكرية.

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وسأل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أثناء استقباله في مركز مدينة روستوف لقيادة العملية العسكرية، "كم من الوقت يمكن أن يخصصه بوتين للاجتماع"، فرد عليه قائلا: ما يحتاجه (الاجتماع)، مشيرا إلى أنه سيستمع إلى تقارير القادة العسكريين طالما تطلب ذلك.

وأفاد الكرملين في وقت سابق اليوم الأحد، بأن بوتين عقد اجتماعا في مقر قيادة العملية الخاصة، واستمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف وعدد من القادة العسكريين.

وعرضت القناة التلفزيونية الروسية 24 اللقطات التي سبقت بدء اللقاء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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