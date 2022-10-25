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الثلاثاء، 25-10-2022 07:23 م

بولندا تزيد عديد جيشها إلى 160 ألفا

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الوكيل الاخباري- أعلن نائب وزير الدفاع البولندي فويتشخ سكوركيفيتش، في حديثه أمام نواب البرلمان أن عديد أفراد الجيش البولندي ارتفع إلى 160 ألفا.

ونقلت وكالة "РАР" عنه قوله: "نحاول أن نزيد قوة الجيش البولندي إلى 300 ألف، وهذا مسجل في وثائقنا الإستراتيجية. هذا بالطبع، هو توقع عام 2035، لكننا نزيد باستمرار قوام الجيش".

وأوضح أنه في الوقت الحالي "اقتربنا بشكل كامل من العدد المطلوب، لدينا حوالي 160 ألف جندي من مختلف أشكال الخدمة".

وتابع: "هؤلاء من العسكريين المحترفين، وجنود الدفاع الإقليمي والخدمة العسكرية التطوعية، وكذلك طلاب الجامعات العسكرية. لن يجرؤ أحد على مهاجمة دولة لديها جيش قوي ومجهز تجهيزا جيدا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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