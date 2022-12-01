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الخميس، 01-12-2022 01:22 م

تأجيل إطلاق منصة هبوط يابانية مع "مستشكف إماراتي" إلى القمر

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الوكيل الاخباري- تأجل يوم 1 ديسمبر مجددا إطلاق منصة الهبوط القمرية اليابانية HAKUTO-R بواسطة صاروخ "فالكون 9" الأمريكي.

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وقال الناطق إن الموعد الجديد لإطلاق الصاروخ لم يحدد بعد، وأضاف أن قرار التأجيل اتخذ لضرورة إجراء فحص تقني إضافي في صاروخ "فالكون 9".

وكان يفترض أن يطلق الصاروخ أولا في 28 نوفمبر الماضي من رأس كانافيرال  بولاية "فلوريدا" الأمريكية، ثم تم تأجيله إلى 1 ديسمبر.

والجدير بالذكر أن HAKUTO-R هو أول جهاز فضائي ياباني يتوقع أن يهبط على سطح القمر. ومن شأنه أن يُوصل إلى هناك مستكشف "راشد" الإماراتي وبعض الشحنات الأخرى. وتعمل الشركة اليابانية في الوقت الراهن على تطوير منصة الهبوط المذكورة لتستطيع عام 2024 إيصال 400 كلغ من الحمولة إلى سطح القمر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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