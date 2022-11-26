ماسك يكشف عمن سيدعم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الوكيل الإخباري- قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، إنه سيدعم حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، إذا قرر هذا السياسي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.



وقال رجل الأعمال إنه دعم في السابق الديمقراطي باراك أوباما وصوت على مضض للديمقراطي جو بايدن في القتال ضد الجمهوري دونالد ترامب، والآن يشعر بخيبة أمل بالحزب الديمقراطي، لأنه يشك في دعمه لحرية التعبير.



وكتب ماسك في تغريدة على تويتر: "إن تفضيلي للرئاسة في عام 2024 هو شخص عاقل ووسطي. كنت آمل أن تكون هذه إدارة بايدن، لكنني محبط حتى الآن".



في يوليو، جادل رجل الأعمال بأن الجمهوري ديسانتيس، الذي يبلغ من العمر 44 عاما في سبتمبر، في حالة المنافسة مع بايدن، سيفوز بسهولة في عام 2024 دون حتى إجراء حملة واسعة النطاق.



لم يعلن ديسانتيس بعد عن طموحاته الرئاسية، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بثقة عن وجود كل الدلائل على ترشيحه للبيت الأبيض. بعد أن أعلن بالفعل عن نيته المشاركة في الانتخابات في عام 2024، حذر ترامب غيابيا من منافس محتمل.

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روسيا اليوم