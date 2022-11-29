الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 29-11-2022 12:12 م

الصين تتهم البحرية الأمريكية بانتهاك مياهها والأسطول الأمريكي السابع يرد

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الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الصيني، أن الطراد الصاروخي الأمريكي الموجه "تشانسلورزفيل"، دخل المياه الإقليمية قرب من جزر نانشا الصينية ومنطقة الشعاب المرجانية، دون موافقة الحكومة الصينية.

 وأضاف الجيش الصيني أن تلك الخطوة تظهر أن "الولايات المتحدة صانع للمخاطر الأمنية في بحر الصين الجنوبي".

من جانبه نفى الأسطول الأمريكي السابع الصيني ان يكون طراد الصواريخ الأمريكي الموجه "يو إس إس تشانسلورسفيل"انتهك المياه الإقليمة الصينية

وقال بيان الأسطول السابع، أن الطراد الأمريكي "يو إس إس تشانسلورسفيل"، أجرى عملية حرية ملاحة وفقا للقانون الدولي، ثم واصل عملياته العادية في المياه التي تنطبق فيها حريات أعالي البحار.

وأضاف البيان: "تشكل المطالبات البحرية غير المشروعة والواسعة في بحر الصين الجنوبي تهديدا خطيرا لحرية البحار، بما في ذلك حرية الملاحة والتحليق، والتجارة الحرة، والتجارة غير المعوقة، وحرية الفرص الاقتصادية للدول المطلة على بحر الصين الجنوبي".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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