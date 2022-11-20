يونهاب: إعلام كوريا الشمالية يصف الصاروخ الأخير بأنه الأقوى على كوكب الأرض

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "يونهاب" أن الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية أشاد بإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات مؤخرا، كـ"أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات على هذا الكوكب".

اضافة اعلان

وقالت صحيفة "رودونغ شينمون، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في الشمال"، "إن يوم الجمعة يمثل يوما مهما في تاريخ شعبنا منذ 5 آلاف عام وعلى طريق الجمهورية المجيدة". وأكدت الصحيفة أن بيونغ يانغ "لن تتراجع ولو لخطوة واحدة عن تعزيز قوتها النووية، ما لم تتم إزالة السياسات العدائية والتهديدات النووية للولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية".



وقالت الصحيفة: "إن الوزن الذي نمثله هائل حقا كدولة تمتلك أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات"، مضيفة أن هذا يعد "إنجازا ساحقا يظهر أن حق توجيه الضربات النووية الاستباقية ليس حكرا على الولايات المتحدة، ويثبت بوضوح للعالم أننا قوة نووية بلا شك لدينا القدرة على مواجهة الهيمنة النووية الأمريكية".

روسيا اليوم