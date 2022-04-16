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السبت، 16-04-2022 06:23 م

تحذير أممي من ارتفاع معدلات الجوع بسبب حرب أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - حذر رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، اليوم السبت، من التأثير الفادح للحرب في أوكرانيا على معدلات الجوع في العالم، إذ يعتمد 400 مليون شخص في العالم عادة على المحاصيل الأوكرانية.

وقال بيزلي في لقاء مع هيئة بي بي سي البريطانية اليوم، إن ارتفاع أسعار الحبوب نتيجة الحرب اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى قطع الحصص الغذائية عن الناس في دول مثل تشاد واليمن، إذ ارتفع معدل المصروف الشهري بـ71 مليون دولار.

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