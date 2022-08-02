الثلاثاء 02-08-2022
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الثلاثاء، 02-08-2022 01:45 م

ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بفيروس كورونا

بببب


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إصابة الرئيس جو بايدن، مرة ثانية بفيروس كورونا، "تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه".

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وأوضح ترامب على موقع "Truth Social"، منصة التواصل الاجتماعي التي أطلقها، قائلا: "إصابة جو بايدن الثانية بفيروس كورونا، والتي يشار إليها أحيانا باسم "فيروس الصين"، تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه".


وأضاف ترامب: "هو بدلا من ذلك مصاب بالخرف، لكنه يتعافى بسعادة..يفكر جو في الانتقال، بدوام جزئي، إلى أحد دور التمريض الجميلة في ويسكونسن، حيث يتمتع ما يقرب من 100% من السكان بأعجوبة، ولأول مرة في التاريخ، بالقوة والطاقة للتصويت - حتى لو تم الإدلاء بهذه الأصوات بشكل غير قانوني.. الشفاء العاجل، جو!".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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