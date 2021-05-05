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الأربعاء، 05-05-2021 11:04 ص

ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل

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الوكيل الاخباري-  أعلن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب موقعا إلكترونيا جديدا ”للتواصل“، لينشر فيه محتوى ”مباشرة من مكتب“ الرئيس السابق، وفق ما قال.

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وكان ترامب قد حُظر من موقع ”تويتر“ كما عُلّقت حساباته في كل من ”فيسبوك“ و“يوتيوب“ بعد أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول في الـ6 من كانون الثاني الماضي .

 

واعتاد ترامب منذ ذلك الحين على إصدار تصريحات عبر بيانات صحفية.

وسينشر الموقع الإلكتروني الجديد من الآن وصاعدا البيانات الجديدة.

وسيتمكن المستخدمون من إبداء الإعجاب بالمنشورات، وكذلك مشاركتها على حسابات ”تويتر“ و“فيسبوك“.

وجاء إطلاق ترامب موقعه الجديد قبل يوم واحد من موعد صدور قرار من مجلس الرقابة في ”فيسبوك“ بشأن حظر ترامب بشكل دائم.

وقال جيسون ميللر، كبير مستشاري ترامب، في وقت سابق، إنه سيتم إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي. وقال في آذار: ”هذه المنصة الجديدة ستكون كبيرة“.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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