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الأحد، 07-02-2021 11:56 ص

ترامب يعود مجددا ويغرد على مواقع التواصل بشأن 'الحدث المهم' !

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الوكيل الاخباري - عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مجددا، بعد أن علقت شبكات التواصل الاجتماعية البارزة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب حساباته الرسمية، في أواخر أيام حكمه، بسبب تصريحاته التي اعتبرت محرضة على العنف، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية.

ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية، رسالة ترامب التي نشرها على منصة "غاب (Gab) أمس بـ"الحدث المهم"، والتي قال فيها إن "المزاعم التي تلاحقه بشأن التورط في أحداث الكونغرس لا يمكن إثباتها".

ونشر الرئيس الأمريكي السابق رسالة من أحد محاميه، ويدعى ديفيد سشوين، إلى أحد أعضاء الكونغرس، وفيها نفي ما قال إنها مزاعم تلاحق موكله، ورفض لطلب ترامب الشهادة في البرلمان، تحت القسم. وجاءت الرسالة على خلفية المحاكمة التي يعمل عليها مشرعون أمريكيون لمحاكمة ترامب بسبب أحداث الكونغرس.

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و"غاب" منصة شبيهة بموقع التدوين الصغير "تويتر"، ويستخدمها في العادة أنصار ترامب.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس السبت، إنه لا يعتقد أن الرئيس السابق ترامب يجب أن يستمر في تلقي المعلومات الاستخباراتية، بسبب سلوكه غير المنتظم الذي لا علاقة له بالتمرد الأخير"، في إشارة إلى أعمال الشغب التي قام بها مؤيدو ترامب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.

 

سبوتنيك

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