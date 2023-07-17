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الإثنين، 17-07-2023 09:56 ص

تركيا تكشف عدد المهاجرين الموجودين على أراضيها

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الوكيل الإخباري- كشفت رئاسة إدارة الهجرة التركية، أن إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في عموم البلاد بلغ حتى اليوم 4 ملايين و893 ألفا و753 شخصا.

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وأضافت في بيان، أن نسبة المهاجرين في 1169 حيا بعموم تركيا، تجاوزت حتى الآن 20 بالمئة من إجمالي عدد السكان الأتراك في تلك الأحياء، بينهم 54 حيا في اسطنبول، مشيرة إلى أنه بهدف تقليل الكثافة المتركزة فيها، تم إغلاق باب تسجيل الأجانب الجدد في تلك الأحياء.

وكانت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، نفت ما تردد عن قيام سلطات اسطنبول بمنع منح تصاريح إقامة أولية للأجانب في جميع مناطق المدينة، باستثناء "الظروف الطارئة".

وأشار بيان الوزارة، الذي صدر الأحد، إلى أن قائمة ما تسمى بالمناطق المغلقة في اسطنبول لم تتغير منذ أكتوبر من العام الماضي وهي تشمل 10 بلديات فقط.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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