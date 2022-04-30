تركيا تنسحب من مناورات للناتو تحسبا لاستفزازات اليونان

الوكيل الإخباري-اعتذرت تركيا عن المشاركة في مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من المقرر أن تستضيفها اليونان، بهدف عدم السماح لهذا البلد باستفزازها.

اضافة اعلان



وتنظم مناورات الناتو "Tiger Meet" في أحد البلدان الحلفاء سنويا، حيث استضافتها تركيا عامي 2005، و2015، في حين من المقرر أن تستضيفها اليونان هذا العام في الفترة بين 9 و20 مايو/ أيار المقبل.



وقالت مصادر أمنية للأناضول، إنه قبيل كل مناورات يقوم البلد المستضيف بإعداد لائحة فنية حول أنشطة المناورات.



وأوضحت المصادر أن اليونان "قامت بإضافات إلى الوثيقة المذكورة مستخدمة نهجا يستهدف تركيا ويستغل الخلافات بين البلدين".



وأضافت أن القوات المسلحة التركية طالبت اليونان بتعديل اللائحة لاحتوائها على عبارات مخالفة للقانون الدولي، إلا أنها لم رفضت التعديل.



وأردفت أن تركيا قررت في 22 أبريل الجاري عدم المشاركة في المناورات، نظرا لقيام اليونان بتزوير الحقائق لخدمة مصالحها السياسية، وأنها أبلغت قرارها هذا إلى السلطات اليونانية.



وأكدت أنه "بالرغم من كافة مساعي أنقرة التصالحية، إلا أن اليونان لا تحتمل مجرد مشاركة جارتها (تركيا) في المناورات".

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة