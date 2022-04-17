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الأحد، 17-04-2022 02:29 م

تركيا: تحييد 13 إرهابياً من "ي ب ك" شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 13 إرهابياً من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام المحررة من التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

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وقال بيان صادر عن الوزارة، الأحد: "نواصل الرد بالمثل على مضايقات ومهاجمة الإرهابيين، حيث قام أبطال قواتنا المسلحة بتحييد 13 إرهابياً من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" ردا على إطلاق الإرهابيين النار ومحاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام".


وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

الاناضول

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