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الإثنين، 18-04-2022 03:02 م

الدفاع التركية: تحييد 19 إرهابيًا في حصيلة أولية لعملية "قفل المخلب"

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 19 إرهابيًا في حصيلة أولية لعملية "قفل المخلب" المتواصلة شمالي العراق.


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وأضافت في بيان، أن الجيش التركي سيطر على الأهداف المخطط لها في المرحلة الأولى، لافتة إلى استمرار العملية بنجاح كما هو مخطط لها.


وأوضح البيان أن عمليات البحث والمسح تتواصل بعد تدمير المخابئ، والمستودعات والكهوف التابعة للتنظيم الإرهابي.


وأفاد بإصابة 4 جنود أتراك خلال العملية، حيث يجري تقديم العلاج اللازم لهم.
واختتم البيان بالتأكيد على عزم وإصرار القوات المسلحة على تخليص الشعب التركي من الإرهاب.

 


وفجر الاثنين، أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.


وفي تصريحات له عقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع خلوصي أكار إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

 

الاناضول

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