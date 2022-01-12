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الأربعاء، 12-01-2022 02:08 م

تركيا تنقذ 15 ألف مهاجر أجبرتهم اليونان على العودة في 2021

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الوكيل الإخباري-أنقذ خفر السواحل التركي أكثر من 15 ألفا مهاجر غير نظامي خلال العام الماضي، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحري إيجة والمتوسط.

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ويحاول المهاجرون الخروج في "رحلة أمل" إلى أوروبا، بغية تأسيس حياة جديدة أفضل، بسبب الحروب الداخلية والاضطرابات التي تشهدها بلادهم، إلا أنهم يواجهون معاملة سيئة من العناصر اليونانية في البحر.


وتقوم عناصر يونانية بتفكيك محرك القوارب التي تقل المهاجرين، وسلب مقتنياتهم الثمينة ومن ثم دفعهم باتجاه المياه التركية.


وبحسب بيانات قيادة خفر السواحل التركية المنشورة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، فإن فرقها أنفذت 15 ألفا و 174 مهاجرا غير نظامي خلال العام الماضي، أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.


وأوضحت البيانات أن الفرق التركية أنقذت 6 آلاف 595 مهاجراً غير نظامي في سواحل ولاية إزمير، وألفين و945 في موغلا، وألفين 909 في أيدن، و1570 في جناق قلعة، و 1126 في باليكسير، و29 في أنطاليا (ولايات تركية غربي البلاد لها حدود بحرية مع اليونان).


كما انتشلت فرق خفر السواحل جثة 15 مهاجرا غرقوا في البحر خلال العام الماضي 2021.

 

الأناضول

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