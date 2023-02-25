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السبت، 25-02-2023 03:20 م

تركيا.. سفن عملاقة تتحول إلى مأوى لمن لا مأوى له

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الوكيل الاخباري- تحولت السفن السياحية العملاقة في تركيا إلى مأوى لمن دمرت منازلهم جراء سلسلة الزلازل التي ضربت الأراضي السورية والتركية منذ الـ 6 من فبراير الجاري.

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ووصلت سفينة أوريليا شواطئ محافظة هاتاي التركية، قادمة من مدينة نابولي الإيطالية، بهدف إيصال المساعدات لضحايا الزلازل.

 

وتضم سفينة أوريليا 358 غرفة، وتحتوي أكثر من ألف سرير، إلى جانب المرافق الأخرى، التي باتت مأوى لمئات المتضررين من سلسلة الزلازل التي ضربت تركيا، ويعيشون ظروفا صعبة جراء الأجواء الشتوية الباردة.

 

وتواصل السلطات التركية بذل الجهود، لإيجاد حلول سريعة لمشاكل السكن التي يعاني منها الأتراك جراء الزلازل، حيث لجأت السلطات إلى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، مثل: المخيمات، والمساكن المؤقتة، والفنادق، وعربات القطارات، والسفن في المدن الساحلية، وتم نقل المتضررين إليها وفقا لقوائم أعدتها إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر التركي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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