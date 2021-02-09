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الثلاثاء، 09-02-2021 04:11 م

تسجيل هزة أرضية شمال الإسكندرية

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الوكيل الاخباري - تعرضت مناطق في محافظة الإسكندرية المصرية إلى هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر.

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وبحسب بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له هزة أرضية فى البحر المتوسط على بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية، بحسب "بوابة الأهرام".


وأوضح المعهد أن الهزة وقعت الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء على خط عرض: 32.61 شمالا، وخط طول: 30.19 شرقا.


وقال رئيس المعهد جاد القاضي، إنه لم يُبلغ بأي شعور للمواطنين بالهزة الأرضية.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن المعهد تسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل الشمالية المصرية، دون تسجيل إصابات.

 

سبوتنيك

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