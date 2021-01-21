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الخميس، 21-01-2021 06:02 م

زلزال يهز معظم المناطق اللبنانية والسورية

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الوكيل الاخباري - أفاد المركز اللبناني للجيوفيزياء، اليوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر، حدد موقعها في جزيرة قبرص.
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وقال المركز إن الهزة "سجلت عند الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين بالتوقيت المحلي، من بعد ظهر اليوم الخميس".

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "المواطنين شعروا بالهزة في مناطق مختلفة، لا سيما في بيروت وجبل لبنان وعكار وطرابلس والبقاع الغربي وكسروان وصيدا والجنوب".

يذكر أن وكالة الأنباء السورية أشارت أيضا إلى أن هزة أرضية ضربت مناطق في سوريا وشعر بها سكان في محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس ودمشق.

 




 

 


 

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