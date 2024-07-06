السبت 06-07-2024
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السبت، 06-07-2024 08:54 ص

تشارلز الثالث يعيّن كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- عيّن ملك بريطانيا شارلز الثالث بشكل رسمي، زعيم "حزب العمال" كير ستارمر رئيسا للوزراء بعد اجتماع جرى بينهما في قصر باكينغهام.

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ونشر القصر الملكي البريطاني صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات. وقبل ذلك، قبل تشارلز الثالث استقالة ريشي سوناك.

 

وفور خروجه من قصر باكينغهام كرئيس وزراء لبريطانيا، وصل ستارمر برفقة زوجته فيكتوريا إلى مقر عمله الجديد في داونينغ ستريت، وصافح المؤيدين له أثناء تواجدهم على الرصيف مطلقين صيحات الابتهاج بفوز "حزب العمال" البريطاني الذي يترأسه ستارمر.

 




 

 


 

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