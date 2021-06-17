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الخميس، 17-06-2021 09:29 ص

تعطل مواقع شركات الطيران الأمريكية الكبرى

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الوكيل الإخباري- تعطلت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الأمريكية الكبرى "أميركان إيرلاينز" و"ساوث ويست إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" وفقا لموقع Downdetector.

وأشارت التقارير إلى وجود مشاكل في شركة "ساوث ويست إيرلاينز"، مع أكثر من 400 تقرير يشير إلى تعطل موقع خطوط "دلتا الجوية"، و300 تقرير حول موقعي شركتي الطيران الأخريين.

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هذا وألغت "ساوث ويست" ما يقرب من 300 رحلة، يوم أمس الأربعاء، وأجلت أكثر من 500 رحلة بعد أن اضطرت إلى وقف العمليات مؤقتا بسبب خلل تقني.


وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، إن شركة "ساوث ويست إيرلاينز" أوقفت رحلاتها الجوية بسبب مشكلة في نظام الحجز لديها. 


وأضافت الهيئة المنظمة على تويتر "أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية وقفا مؤقتا على مستوى البلاد بناءً على طلب ساوث ويست إيرلاينز، بينما عملت الشركة على حل مشكلة تتعلق بالحجز في الكمبيوتر".  


وكانت الشركة قد أخرت أكثر من 1400 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة يوم الاثنين، بسبب خلل في مزود بيانات الطقس من طرف ثالث.


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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