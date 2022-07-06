تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يومياً قبل الصلاة وبعد الصلاة

الوكيل الإخباري - أكد مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في السعودية حسن السويهري، أنه يتم تطهير المسجد الحرام 12 يوميًا، مشيرًا إلى استخدام أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات لتطهير المسجد، وذلك من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

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وقال السويهري في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية مساء الأمس الثلاثاء:"التعقيم مستمر في المسجد الحرام بالتناغم مع فرق التطهير، وفرق التطهير متواجدة على مدار الـ24 ساعة ونستهلك يوميًا أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات".



وأضاف:"لدينا أكثر من 1300 معدة وأداة لتطهير المسجد الحرام منها 11 روبوت ذكي ومنها أيضًا أجهزة التطهير المتطورة، وأكثر من 500 جهاز لتعقيم الأيادي وهناك مضخات تطهير يدوية وإلكترونية".



وتابع: " 12 مرة يوميا يتم تعقيم المسجد الحرام بالكامل، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وقبل صلاة الضحى وقبل صلاة الليل".



وواصل:"في مداخل المسجد الحرام يوجد معدات التعقيم لضيوف الرحمن وفي صحن الطواف هناك فرق جولة ميدانية وأيضًا في المسعى وذلك لخدمة ضيوف الرحمن".

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