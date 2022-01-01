تفتيش البضائع الأوروبية على الحدود البريطانية يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري-بدأت البضائع المستوردة من الاتحاد الاوروبي تخضع لعمليات تفتيش كاملة عند الدخول إلى بريطانيا، وذلك بعد عام من دخول اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، الذي أعقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

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وقالت هيئة (بي بي سي) اليوم السبت، إن الحكومة البريطانية حذرت من أن هذا سيؤدي إلى بعض التعطيل والتأخير في حركة البضائع في الجمارك.



وأشارت الهيئة إلى أنه كان من المقرر أن تدخل إجراءات التفتيش حيز التنفيذ منذ ستة أشهر، لكنها أجلت لمنح الشركات المزيد من الوقت للاستعداد والتأقلم مع متطلبات الاستيراد الجديدة.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حكومته ستعمل في عام 2022 على تقليص ما أسماه "البيروقراطية الأوروبية" أو روتين الضوابط المعقدة التي تؤثر على العمل التجاري.

بترا