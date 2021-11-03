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الأربعاء، 03-11-2021 02:06 م

تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء إن تونس اكتشفت نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر.

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وأوضح المصدر أنه لم يتسن الاتصال بدبلوماسيين فرنسيين للتعليق على النبأ.


ويقول دبلوماسيون غربيون إن قوات الأمن التونسية أحبطت معظم مؤامرات المتطرفين في السنوات الأخيرة وأصبحت أفضل من ذي قبل في الاستجابة لما يقع من أحداث.


وكان آخر هجوم كبير يقع في تونس في 2015 عندما قتل مسلحون عشرات في هجومين منفصلين على متحف بالعاصمة التونسية ومنتجع ساحلي في سوسة.


ويقع مقر السفير الفرنسي في مجمع سكني يحيط به سور في ضاحية المرسى.

 

رويترز

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