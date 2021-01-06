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الأربعاء، 06-01-2021 10:29 ص

جواز السفر الروسي يعزز صدارته بلائحة الجوازات الأكثر أهمية في العالم

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الوكيل الاخباري - عزز جواز السفر الروسي مكانه في الترتيب العالمي لجوازات السفر العالمية متقدما خطوة واحدة إلى المركز الخمسين عالميا.

وبحسب مؤشرات شركة الاستشارات السويسرية "Henley & Partners" تقدم الجواز السفر الروسي إلى المركز الخمسين عالميا.

ويقوم المؤشر على قياس أهمية جوازات السفر العالمية بناءا على مؤشر حرية التنقل ودخول البلدان دون تأشيرات أو اجراءات خاصة.

وأشارت الشركة أن حامل الجواز الروسي بات قادرا على زيارة 116 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرات أو إجراءات قبول من سلطات هذه الدول.

وفي السياق نفسه، يتصدر جواز السفر الياباني القائمة بأفضل جواز عالمي، حيث يمكن لحامل هذا الجواز أن يزور نحو 191 دولة في العالم ويأتي جواز سفر دولة سنغافورة في المركز الثاني ويليه كل من الجواز السفر الألماني والكوري الجنوبي القادرين على دخول 189 دولة دون تأشيرة.

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