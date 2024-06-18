الثلاثاء 18-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر ضد عائلات بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

3 آلاف حالة راجعت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

الخارجية: إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

بيان حكومي عاجل بشأن حالات الوفاة والمفقودين الأردنيين بالحج

المواصفات تؤكّد استمرار جولاتها على الأسواق خلال عطلة العيد

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام في بليز

حلويات حبيبة : لا يوجد لدينا اي علاقة بهذا الفيديو

الناتو يُزيد إنفاقه الدفاعي 18% خلال 2024

ليبرمان: حكومة نتنياهو كارثية

الثلاثاء، 18-06-2024 03:43 م

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

1718705679598


الوكيل الاخباري - رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

اضافة اعلان


بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى :( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ).

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image66714180d7941

الناتو يُزيد إنفاقه الدفاعي 18% خلال 2024

1718698315517

تدمير مواقع مهمة لعصابة داعش غربي العراق

1718698328659

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود للحد من خطاب الكراهية

main_image6671257a1f823

غانتس: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله

pelerinage-5-780x450

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. إيقاف تفويج الحجاج إلى الجمرات في "الذروة"

57b350727190f

البيت الأبيض: سنعلن اليوم عقوبات على الحوثيين

أخبار متعلقة
٣

أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج؟

1718553692548

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

٨٨

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى

1718384720616

اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

٨٨

لقضاء يوم التروية.. الحجاج يواصلون التوافد إلى مشعر "منى"