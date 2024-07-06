حرائق الغابات تستعر في كاليفورنيا إلى مناطق جديدة

الوكيل الاخباري- واصلت حرائق كاليفورنيا الاشتعال والانتشار إلى مناطق جديدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 117 درجة حرارة فهرنهايتية أي 47 درجة حرارة مئوية.

وواصل رجال الإطفاء ولليوم الثالث على التوالي في كاليفورنيا مكافحة تلك الحرائق التي ابتدأت منذ الخميس، حيث اندلع حريق جديد قرب حديقة يوسيميتي الوطنية الشهيرة رغم السيطرة على حريق آخر كبير شمالا.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "من المتوقع أن تصبح موجة الحر الخطيرة أكثر انتشارا في الغرب، اليوم السبت، حيث ستكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط بـ 15-30 درجة في معظم أنحاء الساحل الغربي للبلاد، كانت النيران قد أتت على نحو ألف فدان وتم احتواؤها".