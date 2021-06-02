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الأربعاء، 02-06-2021 08:05 م

حزب الله يكشف سبب انتشار نبأ وفاة حسن نصر الله

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الوكيل الاخباري - أفاد فيصل شكر المسؤول الثقافي لحزب الله اللبناني بشأن الإشاعات التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حول وفاة حسن نصر الله أن "ما حصل هو محاولة استثمار من العدو الصهيوني في صحة السيد حسن، عبر حرب معنوية تستهدف جمهور المقاومة وقيادتها، والهدف كما يعلمه القاصي والداني هو تحقيق أي مكسب ولاسيما في الحرب الإعلامية، التي شكل فيها السيد حسن رأس حربة ضد العدو ومشاريعه".

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وقال " كل محاولات العدو للتشويش والإدعاء لن تنال من عزيمة وقدرات المقاومة، فما حصل كان شفاف وأمام كل الشاشات، وبالتالي لا داعي للقلق، وإتباع هذه الأكاذيب التي لطالما دأب العدو الصهيوني على بثها " .

 

 

المصدر - سبوتنك 

 




 

 


 

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