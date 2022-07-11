حقيقة مزعجة لبايدن

الوكيل الإخباي- صرّح دوغلاس موراي، المعلق السياسي بقناة فوكس نيوز، بأن الأمريكيين لا يصدقون مزاعم رئيسهم، جو بايدن، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسؤول عن ارتفاع أسعار الوقود بالبلاد.

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ولفت الصحفي التلفزيوني إلى أن إدارة بايدن خلال الأشهر الستة الأخيرة، كانت تحاول إلقاء اللوم على الرئيس الروسي في جميع المشاكل، إلا أن هذه المحاولة تحديدا أخذ يعتريها "الوهن".



وشدد على أن مقولة "ارتفاع الأسعار بسبب بوتين" كذبة لثلاث مرّات، وتتمثل إحداها في أن الأمريكيين لم يقعوا في حبائلها "فنحن ندرك أن مشاكل بشأن الطاقة كانت لدينا منذ البداية، إنها سوء الإدارة".



وأشار موراي إلى أن سكان الولايات المتحدة يدركون أن بايدن تحديدا هو الذي قطع خط أنابيب النفط من كندا، في محاولة لاتباع سياسة "خضراء" بأكبر قدر ممكن، ونتيجة لذلك يضطر الرئيس الأمريكي اليوم إلى "السفر لجميع أنحاء العالم، متوسلا الآخرين تزويدنا بالنفط".

روسيا اليوم