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الإثنين، 27-06-2022 04:00 م

البيت الأبيض: اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

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الوكيل الإخباري- كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، "خلال الأسابيع المقبلة".

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وعلى هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أشار جاك سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ "ستتاح لهما الفرصة لتبادل الآراء في الأسابيع المقبلة"، دون أن يحدد شكل أو موعد هذا الاتصال المرتقب.

وأكد أنه "على مستوى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، كان هناك دائما قدر أكبر من التقارب حول التحديات المرتبطة بالطموحات الصينية"، لافتا إلى أن "المنافسة لا تعني المواجهة".

وقبل نحو أسبوع، أكد بايدن أنه يعتزم "إجراء محادثة مع الرئيس شي".

وأضاف: "لم نحدد موعدا بعد"، في حين أوضح قبل أيام قليلة أن "الاتصال يمكن أن يكون قريبا".

وكان آخر مؤتمر عبر الفيديو عقد بين الزعيمين في 18 مارس، عندما حذر بايدن شي من مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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