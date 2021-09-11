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السبت، 11-09-2021 07:43 م

خبير مصري: مياه النيل الأزرق تتدفق بشكل غير مسبوق وبأعلى من معدلاتها

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الوكيل الإخباري - أشار خبير المياه المصري عباس شراقي إلى ازدياد ملحوظ في تدفق فيضان النيل باتجاه مصر.

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ولفت إلى أن إيراد النيل الأزرق بلغ اليوم السبت على الحدود السودانية 568 مليون متر مكعب، وهو أعلى من المعدل بحوالي 30%.


كما انخفض مستوى نهر النيل قليلا عند الخرطوم 3 سنتيمتر عن أمس حيث بلغ 17.24 متر، إلا أنه ما زال أعلى من مستوى الفيضان 16.50 متر.


وأشار إلى أن "مخزون بحيرة سد النهضة واصل ثباته عند 10 مليارات متر مكعب الذي وصل إليه في بداية أغسطس، ومن المتوقع أن يعود خلال الأسابيع القادمة إلى السعة الاجمالية الأصلية بعد التخزين الثاني 8 مليارات متر مكعب مع انخفاض معدل أمطار سبتمبر، وسوف يتضح ذلك من خلال حواف البحيرة التي سوف تظهر بلون أفتح وهذا لم يحدث حتى اليوم".


وأضاف: بدأت السدود السودانية في حجز جزء من مياه النيل لتخزين أولا، "ما تم تفريغه قبل الفيضان، وثانيا الجزء الأكبر من حصتها المائية كما هو معتاد في الربع الأخير من موسم الفيضان".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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