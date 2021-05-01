السبت 01-05-2021
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خروج قطار مصري جديد عن السكة الحديدية - صور

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السبت، 01-05-2021 12:54 م

خروج قطار مصري جديد عن السكة الحديدية - صور

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الوكيل الاخباري - خرج قطار المنصورة دمياط، اليوم السبت، عن القضبان في مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية.

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وانتقل عناصر المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين خروج عربة القطار رقم 47، القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد، من القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة.


وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود المقصورة والقطار في الطريق، ويجري رفع العربة لوضعها على الخط مرة ثانية واستكمال الطريق.


وقبل أيام، شهدت محطة قطار المعمورة شرق الإسكندرية، انفصال عربة قطار أبوقير قبل دخوله لمحطة المعمورة الشاطئ، ما بث الذعر والهلع بين الركاب.

 





 

 

 

المصدر : اليوم السابع


 




 

 


 

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