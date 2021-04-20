وزير النقل المصري يكشف سبب استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية

الوكيل الإخباري- كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن استقالة أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، من منصبه لـ"ظروف صحية".

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وقال الوزير في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن حركة مسير القطارات منتظمة، تزامنا مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك.



وكانت وزارة النقل المصرية، قد أعلنت تعيين رئيسا جديدا لهيئة السكك الحديدية في بيان اليوم الثلاثاء، بقرار من وزير النقل الفريق كامل الوزير.

المصدر: روسيااليوم