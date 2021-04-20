الإعلان عن جدول أعمال رئيس وزراء مصر خلال زيارته إلى طرابلس

الوكيل الإخباري- غادر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، و11 وزيرا في حكومته ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية وإجراء مباحثات حول العديد من الملفات.

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وقال بيان صادر عن الحكومة المصرية: إنه من المنتظر أن يلتقي مدبولي، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة ”لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين“.



ومن المتوقع أن يتم في هذه الزيارة توقيع اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والليبية، من بينها إنشاء محطات كهربائية في ليبيا.

كما تتناول الزيارة ملف الاستثمارات المصرية في ليبيا، وملف العمالة المصرية هناك، وفق المصدر ذاته.

المصدر: إرم