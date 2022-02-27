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الأحد، 27-02-2022 12:48 م

دول أوروبية تعلن تقديم أسلحة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أعلن عدد من الدول الأوروبية اليوم الأحد عن تقديم أسلحة لأوكرانيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في ذلك البلد.

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وقالت وزارة الدفاع البرتغالية أنها سترسل أسلحة وقنابل يدوية ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.


وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر" أنه "بناء على طلب السلطات الأوكرانية، ستوفر البرتغال معدات عسكرية مثل السترات والخوذ ونظارات الرؤية الليلية والقنابل اليدوية والذخيرة من عيارات مختلفة وأجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة إرسال تناظري وبنادق آلية من طراز G3".


من جانبها، قالت جمهورية التشيك إنها أرسلت شحنة من الأسلحة بالقطار لمساعدة أوكرانيا. وأوضحت القوات المسلحة التشيكية عبر "تويتر": "نرسل مساعدات للمقاتلين الأوكرانيين. في الصباح، عبرت شحنة أسلحة الحدود التشيكية البولندية وتواصل طريقها إلى الأراضي الأوكرانية. نقوم بتحميل قطار آخر".

 

 

ووافقت الحكومة التشيكية، أمس السبت، على نقل أسلحة وذخائر، تشمل رشاشات وبنادق هجومية وبنادق قنص ومسدسات، إلى القوات المسلحة الأوكرانية بمبلغ 188 مليون كرونا (حوالي 8.6 مليون دولار).


وأعلنت الجيش الليتواني أنه سلم أوكرانيا شحنة من الذخيرة تم تحضيرها في ليتوانيا بقرار حكومي. وقالت قيادة الجيش في بيان على موقعها الألكتروني: "نظمنا عملية لوجستية ناجحة لتسليم شحنة كبيرة من الأسلحة الآلية والذخيرة والسترات الواقية من الرصاص، إلى أوكرانيا".


وفي وقت سابق اليوم أعلنت أستراليا أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة عبر قنوات حلف الناتو.

روسيا اليوم

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