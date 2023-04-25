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الثلاثاء، 25-04-2023 02:37 م

رئيس أوزبكستان: العلاقات الروسية الأوزبكية تطورت نحو الشراكة الكاملة

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الوكيل الإخباري- صرح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف بأن أوزبكستان وروسيا طورتا من علاقتها خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى الشراكة الكاملة على الرغم من الظروف الصعبة.

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جاء ذلك في كلمة لميرضيائيف اليوم الثلاثاء أمام المشاركين في المعرض الصناعي الدولي INNOPROM. Central Asia المقام في طشقند، والتي تلاها نائب رئيس وزراء الجمهورية جمشيد خوجاييف، حيث أشار إلى أنه كان من الممكن الحفاظ على نمو مطرد في التجارة المتبادلة وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات الرائدة في البلدين، وأكد رئيس أوزبكستان على أن عدد المشروعات المشتركة آخذ في الازدياد، وحافظة المشاريع الاستثمارية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وجاء في كلمة ميرضيائيف: "لقد أقيمت شراكات وثيقة بين مناطق بلدينا، والتي لديها إمكانات كبيرة للتفاعل العملي. وكأمثلة على التعاون الأوزبكي الروسي الفعال، تم إنشاء مجمعات صناعية في منطقتي طشقند وجيزاك في أوزبكستان".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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