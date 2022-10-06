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الخميس، 06-10-2022 04:21 م

رئيس أوزبكستان يمنح بوتين وسام الصداقة من أعلى درجة

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الوكيل الإخباري- قال شيرزود أسدوف المتحدث باسم رئاسة أوزبكستان، إن رئيس بلاده شوكت ميرضائيف، وقع مرسوم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "أولي دارازالي دوستليك" (الصداقة من الدرجة العليا).

وكتب أسدوف على قناته في تيلغرام اليوم: "بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان، تم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام الصداقة من أعلى الفئات، وذلك تقديرا لمساهمته الشخصية الضخمة في تنمية أواصر الصداقة التقليدية والتعاون بين شعوب روسيا وأوزبكستان، وكذلك بمناسبة حلول بالذكرى السنوية السبعين ليوم ميلاده".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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