رئيس استخبارات كييف يتبنّى أول اعتداء إرهابي على جسر القرم

الوكيل الإخباري - كشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية فاسيلي ماليوك أنه أشرف شخصيا على التخطيط لأول هجوم إرهابي على جسر القرم، وتنفيذه.



وقال ماليوك إنه تم في الهجوم استخدام أسطوانات معدنية محشوة بالهكسوجين المتفجر ملفوفة بغشاء خاص لإخفاء محتوياتها عن أجهزة المسح الأمنية الروسية.

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وأضاف أن شدة الانفجار عادلت تفجير 21 طنا من مادة "تي إن تي".



وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسميا.



ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الإرهابي.



وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.