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الأحد، 12-12-2021 03:33 م

رئيس الحكومة السورية في دير الزور

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الوكيل الإخباري-توجه رئيس الحكومة السورية عبد الرقيب عرنوس، على رأس وفد حكومي، إلى محافظة دير الزور بشرق سوريا ، للاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ونسب التنفيذ فيها.

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وتشمل الزيارة عددا من حقول القمح التي يجري التحضير لزراعتها خلال الموسم القادم والاطلاع على واقع العمل في القطاع الثالث للري الحكومي بريف المحافظة الشرقي.

 

ويضم الوفد الحكومي وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والنفط ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا.

 

روسيا اليوم

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