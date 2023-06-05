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الإثنين، 05-06-2023 12:02 م

رئيس الوزراء الروسي يتفقد أقوى منظومة ليزر في العالم

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الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين الأسبوع الماضي مجمع الليزر التابع لمعهد دراسات الليزر في مدينة ساروف الروسية حيث تم تشغيل أقوى منظومة ليزر في العالم.

وهي وحدة من طراز "أو إف إل – 2 إم" اللازمة لإجراء تجارب على ما يسمى بالتخليق النووي الحراري الاستمراري ودراسة خصائص المادة في حالتها الحرجة. وقد تم  تطوير تلك المنظومة في المركز النووي الفيدرالي التابع لمؤسسة "روس آتوم" النووية الروسية الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن 3 دول فقط في العالم هي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا تمتلك منظومات قوية كهذه، لكن المنظومة الروسية أقوى من كلها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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